لبنان | دولار السوق السوداء يلامس الـ 11 ألف ليرة لبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 4:25 مساءً

سجّل “سعر صرف” الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الجمعة ما بين 10875 و10950 ليرة للدولار الواحد.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.