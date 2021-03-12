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لبنان | البزري: اللقاحات التي تُستخدم في لبنان تتمتع بالفعالية والسلامة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 31 دقيقة

الدكتور عبد الرحمن البزري

إعتبر رئيس اللجنة الوطنية لادارة ملف ​اللقاحات​ في ​​لبنان​ الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، أن “التلقيح والوقاية الشخصية والمجتمعية هما الوسيلتان الأهم للحماية من ​الكورونا​”.

ولفت البزري إلى أن “المعلومات الواردة عن لقاح “​أسترازينيكا​” يجب مراقبتها وتتبعها بدقة، وعدم التّسرع في أي إستنتاج، لأن هنالك ملايين الجرعات من هذا اللقاح أعطيت في عددٍ من الدول الأوروبية وتحديداً في ​بريطانيا​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​ و​المانيا​ وغيرها، إضافة الى العديد من ​الدول العربية​ والآسيوية”.

كما شدد على أن “مُراقبة وتتبع الأنباء المرتبطة بالتأثيرات الجانبية لهذا اللقاح وغيره من اللقاحات، هو أمر أساسي وفي سُلّم أولوياتنا، كما ونؤكد للبنانيين أن اللقاحات التي تُستخدم في لبنان تتمتع بميزتين أساسيتين هما الفعالية والسلامة”.

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محررين الخليج 365

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