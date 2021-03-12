لبنان | تراجع إضافي لحركة مطار بيروت في الشهر الثاني من العام 2021

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 02:03 مساءً - لم يكن حال قطاع النقل الجوي في الشهر الثاني من العام 2021 بعيدا عن التأثيرات الكبيرة التي ما زالت تخلفها جائحة كورونا على معظم القطاعات الحيوية في العالم، والتي باتت تعمق الأزمات المتراكمة ، من دون ان يظهر حتى الآن ما يشير الى نهاية هذه الجائحة او السيطرة عليها او على الأقل وجود سبل واجراءات تمهد للعودة الى شبه الحياة الطبيعية خاصة في معظم المطارات الدولية.

في لبنان، كما سائر دول العالم، بقيت حركة مطار رفيق الحريري الدولي تحت التأثير السلبي وسجلت اعداد الوافدين الى لبنان تراجعا اضافيا كما هو حال المغادرين نظرا للقيود المشددة التي تفرضها العديد من دول العالم في مطاراتها في ظل استمرار انتشار وباء كورونا، يضاف اليها تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعاني منها كل اللبنانيين.

فقد تراجع مجموع الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر شباط 2021 بنسبة قاربت 45 في المائة عن شهر شباط 2020 وبنسبة فاقت 76 في المائة عن شهر شباط 2019 ( الذي سجل فيه ظهور اول اصابة بفيروس كورونا في لبنان ).

وتوزعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر شباط 2021 على الشكل التالي :

-المسافرون :

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر شباط 2021 : 141 الفا و 512 راكبا ( مقابل 255 الفا و 290 راكبا في شباط 2020 اي بتراجع 44,56 في المائة ) وبتراجع ايضا نسبته 76,66 في المائة عن شباط 2019 الذي سجل عدد الركاب فيه 606 آلاف و 371 راكبا.

فقد تراجع عدد الوافدين الى لبنان خلال الشهر الثاني من العام 2021 وسجل 67316 راكبا( مقابل 221 الفا و 850 راكبا في شباط 2020 اي بتراجع بنسبة 69,65 في المائة ) كذلك انخفض عدد المغادرين بنسبة 68,69 في المائة وسجل 72803 ركاب ( مقابل 232 الفا و 551 مغادرا في شباط 2020 ) .في حين بلغ عدد ركاب الترانزيت 1393 راكبا ( مرتفعا بنسبة 56,69 في المائة).

– حركة الطائرات :

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر شباط الماضي 1750 رحلة ( مقابل 4066 رحلة في شباط 2020 اي بتراجع 56,96 في المائة ) و5629 رحلة في شباط 2019 (بتراجع68,91 في المائة).

فقد تراجع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان خلال الشهر الثاني من العام الجاري بنسبة 56,77 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق وبلغ 878 رحلة ، كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 57,14 في المائة وسجل 872 رحلة.

يشار الى ان عدد الركاب في المطار بلغ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار الحالي 58918 راكبا مقابل 128 الفا و235 راكبا في نفس الفترة من العام الفائت 2020 اي بتراجع نسبته 54 في المائة .