لبنان | دولار السوق السوداء يواصل التحليق… وأيام تفصلنا عن الكارثة الكبرى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 ثانية

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الجنوني مقابل الليرة اللبنانية، إذ بلغ سعر الصرف صباح اليوم 10750 ليرة، بعدما افتتح يوم أمس على سعر 10600.

وبعد ملامسة الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة الأسبوع الماضي، تحرك الشارع عبر سلسلة احتجاجات مناطقية، قطعت خلالها الطرق رفضاً للأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّه “في إطار مكافحتها التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، وبناءً لإشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، دهمت دوريات من المديرية محلات ومنازل أشخاص يزاولون مهنة الصرافة دون ترخيص في كل من جبل لبنان والبقاع وأوقفت عددا منهم وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الاجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وعدداً من الحواسيب والهواتف الخليوية العائدة لهم، فتمت مصادرتها واحالتها للتحليل للتوسع بالتحقيق”.

وأشارت إلى أنّه “تم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الموقوفين بناء لاشارة القضاء”.