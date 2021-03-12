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لبنان | “صوت بيروت انترناشونال” ينفي شائعة دعوته الثوار للنزول إلى الساحات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 9:58 صباحًا

صوت بيروت إنترناشونال Sawt Beirut International

خبر كاذب منسوب الى “صوت بيروت انترناشونال” يتم التداول به عبر “واتساب” مفاده ان “الموعد مع الثوار الجمعة والسبت في الساحات الكبرى في اماكن عدة على الاراضي اللبنانية”… هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وقد تم تحريف ما ورد في مقدمة نشرة الأخبار، حيث ذكر ان الثوار ضربوا موعداً للنزول الى الساحات يومي الجمعة والسبت، و “صوت بيروت انترناشونال” لم يدع احداً لذلك.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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