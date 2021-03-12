لبنان | شامل روكز: أنا ضد اقتراح زيادة المليون ليرة للعسكريين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد النائب شامل روكز على أنه “ضد اقتراح زيادة المليون ليرة للعسكريين لأنه يضع قيادة الجيش تحت الأمر الواقع فاذا رفضت سيقولون أتتهم الفرصة ورفضوها واذا قبلت سيعترض الموظفون والعمال الآخرون”.

واعتبر روكز في خلال مقابلة له ضمن برنامج “طوني خليفة” أن “موازنة القوى الأمنية لا تقتصر على رواتب العسكريين انما على الجهوزية من صيانة الآليات المعدات وغيره”.

وأكد على أنه “هناك طرق أخرى لدعم العسكر وهناك مؤتمرات دولية عقدت لدعم الجيش، مثل مؤتمر روما، فلنعد اليها وداخلياً يمكن ترشيد الدعم من أجل دعم المؤسسة العسكرية وكل المواطنين”.

ورأى روكز أن “الأمن الذاتي هو انتحار ذاتي، رغم انه حلم يراود بعض السياسيين ولكن بوجود الجيش اللبناني هذا أمر غير وارد، وكما انتصر الجيش سابقاً بالتفاف الشعب حوله سيبقى اليوم منتصراً”.

وتابع قائلاً: “فليتركوا الجيش على جانب لأنه المؤسسة الوحيدة التي يمكنها الحفاظ على هذا البلد”.