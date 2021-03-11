لبنان | فهمي يدق ناقوس الخطر: نحن جائعون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 9:42 مساءً

أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن حديثه حول تلاشي الوضع الامني يستند الى وقائع ومعلومات، وأشار إلى أن “الامن نتاج للسياسة، وكل المنظومات تلاشت في البلاد”.

أضاف في حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: نحن شريحة من الناس و”نحن جائعون”، ويجب على القوى السياسية حلحلة العقد لتشكيل حكومة انقاذ باسرع وقت.

وقال فهمي: لم نعد قادرين على التحمل والوضع سيئ جداً والبلد مكشوف وانا اطلق ناقوس الخطر.