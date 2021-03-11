لبنان | قائمقام حاصبيا: لإبلاغ الأجهزة الأمنية فور مصادفتهم لأي جسم غريب ومشبوه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

اعلن قائمقام حاصبيا رواد سلوم انه “تابع موضوع العثور على أربع قنابل عنقودية في خراج بلدة ميمس في قضاء حاصبيا، حيث اجرى اتصالات عدة شملت كلا من رئيس فرع مخابرات حاصبيا العقيد يحيى الحسيني ورئيس بلدية ميمس غازي الخطيب، وأعطى توجيهاته بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن “فوج الهندسة في الجيش اللبناني سيعمل غدا صباحا على تفكيكها وتفجيرها”، مثنيا على “دور الأجهزة الأمنية في القضاء وجهوزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ أو مستجد”.

ودعا سلوم الأهالي في القضاء “للعمل على إبلاغ الأجهزة الأمنية فور مصادفتهم لأي جسم غريب ومشبوه”.