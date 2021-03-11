لبنان | “الجيش”: توقيف مروجي مخدرات في سن الفيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 50 دقيقة

أفادت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ أنه “بتاريخ 11 / 3 /2021، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​سن الفيل​، المدعو (أ.خ) وبرفقته السوري (م.أ)، لإقدامهما على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، ولحيازة الثاني مسدساً حربياً”.

وأعلنت في بيان أنه “أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة ​ذوق مصبح​، المدعو (ج.ع) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة ​الكوكايين​ ومبلغاً كبيراً من ​المال​”.

وأضافت: “أوقفت دورية أخرى في منطقة بلاط – جبيل، المدعوة (ز.ش) لإقدامها على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتها كمية من المخدرات”.

وأكدت أنه “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص”.