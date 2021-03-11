لبنان | “الجيش”: توقيف مروجي مخدرات في سن الفيل

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 50 دقيقة
الجيش اللبناني
أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه “بتاريخ 11 / 3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سن الفيل، المدعو (أ.خ) وبرفقته السوري (م.أ)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، ولحيازة الثاني مسدساً حربياً”.
وأعلنت في بيان أنه “أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة ذوق مصبح، المدعو (ج.ع) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من مادة الكوكايين ومبلغاً كبيراً من المال”.
وأضافت: “أوقفت دورية أخرى في منطقة بلاط – جبيل، المدعوة (ز.ش) لإقدامها على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتها كمية من المخدرات”.
وأكدت أنه “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.