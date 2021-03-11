لبنان | زيادة 750 الف جرعة من لقاح “فايزر” لتصل إلى لبنان في حزيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

كشفت معلومات صحفية أنه جرى تعديل العقد القديم مع شركة فايزر لناحية الكمية اذ تمت زيادة 750 الف جرعة اضافية وتصل الكمية هذه الى لبنان في شهر حزيران المقبل على مراحل بمعدل كمية محددة كل أسبوع.

يذكر أن رئيس لجنة لصحة النيابية النائب عاصم عراجي توقع التأخر في الوصول الى التمنيع المجتمعي، وذلك بعد ارتفاع اعداد المصابين بوباء كورونا في اليومين الماضيين بسبب عدم التزام المواطنين الاجراءات الوقائية والفشل في تطبيق مراحل الفتح التدريجي الذي اقرتة لجنة كورونا، بالاضافة الى كمية اللقاحات القليلة التي تصل الى لبنان ولا تلبي الحاجات المطلوبة لتطعيم اكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار الى ان الدول التي تنتج اللقاحات تفضل البدء بتلقيح شعوبها، وهناك حوالى 120 دولة لم يصلها اللقاح بعد.

وقال: “نحاول المستحيل كي نستورد اكبر عدد ممكن من اللقاحات، حتى عن طريق الشركات الخاصة، لكن للاسف لم ننجح بذلك كثيرا، لان هناك شحا في تصدير اللقاحات من الدول المنتجة لها”.