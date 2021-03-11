لبنان | لجنة كفرحزير: استيراد الاسمنت هو الحل لاستمرار الحياة في الكورة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 22 دقيقة

وجهت لجنة كفرحزير البيئية رسالة عاجلة الى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، اشارت فيها الى ان “حياة اهل القرى المجاورة لمصانع ترابة شكا هي امانة في عنقك. وبعد ان سببت هذه المقالع والمصانع ما لا يوصف ولا يقدر من الدمار والقتل، بقدر ما سببت من الاحتكار وسرقة اموال اللبنانيين، ليس هنالك الا حل واحد هو استيراد الاسمنت والزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر واقفال المقالع الخارجة على القانون وايقاف احراق الفحم البترولي بين بيوت الناس”.

اضافت: “بلغنا ان بعض المرجعيات الدينية تقوم بالاتصال بكم لاعطاء مهلة جديدة غير قانونية لمقالع مصانع الترابة التي تعرفون جيدا انها قد عملت طوال ثمانين عاما دون تراخيص، والتي لا يمكن حصولها على تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات بسبب وجودها في الاراضي المصنفة للبناء في كفرحزير والاراضي الزراعية المحمية في بدبهون، ما يعتبر خروجا على القانون، نأمل ان لا يستدرجكم احد اليه. يجب ان لا نخضع لابتزاز شركات الترابة ومسرحياتها التي تكررها كلما طلب منها تطبيق القوانين البيئية والصحية”.

وشددت على ان “استيراد الاسمنت هو الحل لاستمرار الحياة في الكورة وايقاف اجرام شركات الاسمنت وتهديدهم واغتيالهم لحياة الناس، واحتكار الاسمنت ورفع سعره الى ما يقارب مئة وخمسين دولارا للطن الواحد”.

وختمت: “الحل الوطني الانساني الذي ندعوكم الى تطبيقه هو استيراد الاسمنت عن طريق اي جهة في الدولة اللبنانية، وإلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر واقتطاع ثمنه من المبالغ الماليةالكبيرة التي توزعها على عدد من الاحزاب والنواب وبعض الفاسدين في البلديات والجمعيات والجامعات، وبعض الموظفين الفاسدين في دوائر الدولة المعنية”.