لبنان | مصلحة الأرصاد الجوية: انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

اعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، ان “طقس الجمعة سيكون غائماً جزئيًا مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تتساقط ​أمطار​ متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال ​النهار​ ويتحول الى قليل الغيوم”.

ولفتت الى ان “طقس السبت سيكون قليل الغيوم اجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، والاثنين المقبل قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية”.