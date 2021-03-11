لبنان | رقم قياسي جديد بعدد الوفيات جراء “كورونا” في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة 50 حالة وفاة و3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا. يذكر انه لفت ‏نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف انه “بالتزامن مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية، وإعادة فتح مختلف القطاعات ‏تدريجيا، وانطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، لم يطرأ تحسن على الوضع الوبائي في اعداد الإصابات والوفيات”.

وحذر من “عودة هذه الاعداد الى الارتفاع، وهي الآن أضعاف الأعداد التي نقرأها ونسمعها والتي تعكس فقط نسبة الفحوصات المخبرية”.

كما اوضح ان “نسبة التلقيح لا تزال قليلة وبطيئة بسبب عدم توافر الأعداد للمواطنين، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية، وبخاصة التجمعات، يعني أننا أمام مشكلة صحية كبيرة”. لذلك من الضروري أن يشارك القطاع الخاص ويساهم بشكل سريع في تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، حتى نصل إلى مناعة مجتمعية تفوق 80 %، لكي تعود الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى دورتها الطبيعية”.

واشار ابو شرف إلى أن “هناك ‏عددا كبيرا من المواطنين وبخاصة في القطاع الصحي والتعليمي، لم يتلقوا اللقاح بعد، كمسعفي الصليب الأحمر، والطاقم التمريضي، والأطباء، والمسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة والمعلمات والمعلمين. اضف إلى ذلك أن هناك مشكلة لوجستية في منصة الوزارة يعمل على ايجاد حل لها”.