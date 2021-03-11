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لبنان | دائرة أوقاف بعلبك الهرمل جددت قرار إقفال المساجد

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ 22 دقيقة

الهرمل

أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي مذكرة إدارية، أعلن فيها “استمرار إقفال المساجد في بلدات دورس وشعث والعين والفاكهة ومحيطها ومخيم الجليل في بعلبك، وتستثنى المناطق الّتي تراجعت فيها معدّلات الإصابة فيسمح بإقامة صلاة الجمعة فقط، وضمن اتخاذ أقصى درجات الوقاية والإجراءات المعلومة للجميع، ويترك تقدير الأمر للإمام وبالتّشاور مع لجنة المسجد”.

وأكد “إقفال قاعات المساجد والمراكز التّابعة للأوقاف، والإعتذار عن إقامة الدّورات القرآنية، والمناسبات الإجتماعية فيها”.

وشدد على الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين” الإلتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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