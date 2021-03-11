لبنان | رئيس بلدية الغبيري يطالب بالمليون ليرة للشرطة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ 27 دقيقة

ناشد نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية رئيس بلدية الغبيري معن خليل في بيان، “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي إنصاف الشرطة البلدية”.

وتمنى “النظر إلى الأوضاع المالية لجميع العاملين في البلديات، لا سيما الشرطة البلدية: عناصر دائمون وموقتون، وضمهم الى القانون المقترح لإعطاء بدل مالي إضافي قدره مليون ليرة لبنانية، إسوة ببقية الأجهزة الأمنية”.

وأشار إلى أن “الشرطة البلدية، منذ 17 تشرين 2019 حتى اليوم، كانت وما زالت في مقدمة الصفوف في حفظ الامن ومتابعة المستجدات والسهر على أمن المدن والقرى، لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة وما رافقها من مشاكل أمنية، إضافة إلى الدور الذي ما زالت تقوم به لمكافحة انتشار وباء كورونا منذ عام وأكثر”، وقال: “لقد كان للشرطة البلدية الدور الرائد في متابعة كل التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات لناحية تطبيق قوانين التعبئة العامة ومتابعة أوضاع المصابين”.

ولفت إلى أن “فئة كبيرة من شرطة البلدية – وهي عناصر الشرطة الموقتون اليوم – تتقاضى أدنى الرواتب من دون أي استفادة من التعويضات العائلية أو الصحية أو تعويض نهاية الخدمة”.

وختم: “معالي الوزير، أنتم المسؤول الأول عن هذه الفئة. ولذلك، نرجو منكم حمل هذا المطلب، إنصافا للشرطة البلدية، مع الاقتراح أن تسدد هذه الأموال من قبل الحكومة اللبنانية أو الهيئة العليا للاغاثة، لا من صناديق البلديات لأن أكثرها فارغ ولا يجوز تحميلها عبئا ماليا إضافيا”.