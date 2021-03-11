لبنان | زخور لنقيب اصحاب السوبرماركت: لا تحرموا المناطق من البضائع المدعومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ 53 دقيقة

طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور في بيان، “نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، بالتنسيق مع القوى الامنية لتنظيم توزيع البضاعة المدعومة، وبخاصة تأمينها في المناطق الشعبية واعطائها الاولوية، والحرص على ايصالها الى كافة المواطنين في كافة المناطق.

وناشدهم بالتنسيق مع سوبرماركت فهد فرن الشباك وباقي السوبرماركت في المناطق وحل اي اشكالية قد يواجهها المواطن بالصبر والحكمة والتروي، وتأمين العدد الكافي من البضائع المدعومة بتوازن بين جميع المناطق وضمان بيعها بالتعاون مع القوى الامنية، بخاصة ان بعض اصحاب السوبرماركت يتجنب جلب البضائع المدعومة تخوفا من الاشكاليات التي حصلت أخيرا.

كما طالبهم مع جميع اصحاب السوبرماركت بالتحلي بالصبر والتعاون مع القوى الامنية لتنظيم بيع وتوزيع المواد المدعومة، بخاصة ان شعبنا بأسره بحاجة الى تضافر الجهود لانجاح خطة الدعم، وتأمين وصولها وتوزيعها بعدالة على كل المناطق وضمان وصولها لكل العائلات”.