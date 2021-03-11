لبنان | غضب فرنسي على الطبقة السياسية في لبنان.. “لا مجال للتأجيل قبل الانهيار”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 5:57 مساءً

قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لو دريان ، اليوم الخميس إن الوقت ينفد أمام جهود منع إنهيار لبنان وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم ، وقادت فرنسا جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وحاولت إستغلال نفوذها التاريخي لإقناع الساسة المتناحرين بتبني خارطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية

وقال الوزير جون إيف لو دريان في مؤتمر صحفي في باريس “أميل لاعتبار السياسيين اللبنانيين مذنبين بعدم مساعدة بلد في خطر”

وأضاف “جميعهم تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحدا كما تعهدوا بتنفيذ إصلاحات ضرورية ، كان ذلك قبل سبعة أشهر لكن لم يحدث أي شيء ، أعتقد أن الأوان لم يفت لكن لا مجال للتأجيل قبل الانهيار”

وما زال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر تشرين الأول

وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي

وقال لو دريان “الأمر يعود للسلطات اللبنانية كي تقرر مصيرها بيدها وهي تدرك أن المجتمع الدولي يراقب بقلق … ما زال هناك وقت للتحرك اليوم لكن غدا سيكون الوقت قد فات