لبنان | اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ثمّن للمجذوب جهوده في الإضاءة على معاناة القطاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ ساعتين

أيّد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مطالب الأسرة التربوية التي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورفع الصوت مجددا للمطالبة بإعطاء التربية أولوية.

واشاد الاتحاد باللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري يوم الإثنين والذي ايد فيه فخامة الرئيس مطالب القطاع التربوي ووعد بتابعة هذه المطالب مع المسؤولين.

كما ثمن الاتحاد جهود وزير التربية في الإضاءة على معاناة هذا القطاع وتأمين اللقاءات مع المسؤولين لاستنقاذ العام الدراسي.