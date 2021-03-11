لبنان | نقابة أصحاب المستشفيات ناشدت إقرار زيادة تعرفة جلسة غسل الكلى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، أنها “أرسلت كتابا الى الجهات الضامنة للمطالبة بزيادة تعرفة جلسة غسل الكلى على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مع دراسة مفصلة عن وقع هذا الارتفاع سواء على المواد المدعومة وتلك غير المدعومة”.

أضاف البيان: “وعلى الرغم من الردود الايجابية من قبل جميع المسؤولين الا إن الزيادة المطلوبة لم يتم اقرارها بعد، مما يجعل المستشفيات غير قادرة على تأمين المستلزمات الطبية المطلوبة، وبالتالي يهدد استمرارية العمل في هذه الاقسام بشكل طبيعي مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب صحية وخيمة على المرضى”.

وختم البيان: “اننا نناشد مجددا المسؤولين ان يعملوا على اقرار الزيادة المطلوبة اليوم قبل الغد، لان الموضوع لم يعد يحتمل أي تأخير”.