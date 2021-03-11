لبنان | حاجز ضهر البيدر أحبط عملية سرقة سيارة متوجهة إلى البقاع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

أحبطت عناصر قوى الامن الداخلي التابعة لحاجز ضهر البيدر عند الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل، عملية سرقة سيارة من بيروت باتجاه البقاع.

وفي التفاصيل، وضع عناصر قوى الامن عند الحاجز المذكور عوائق حديدية لسيارة نوع “كيا سيراتو” فضية صنع 2011، تحمل اللوحة رقم لوحة 479532/ج، بعد أن رفض سائقها الامتثال لأوامر الحاجز وذلك بهدف إيقافها، وتابع السير رغم تلف إطارات السيارة.

وعلى الفور تابعت العناصر مسار السيارة، حيث ضُبطت بعد فرار سائقها إلى جهة مجهولة.

وبنتيجة التحريات، تبين أن السيارة سرقت من محلة البوشرية وتعود للمواطن (أ.ك).