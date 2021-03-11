اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أشرف ريفي: المطلوب دعم جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالخدمة الفعلية أو التقاعد

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

اللواء اشرف ريفي

غرّد اللواء أشرف ريفي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا :”يستحق العسكر الدعم وهو بحاجة له ككل القطاعات، لكن المطلوب دعم جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالخدمة الفعلية أو التقاعد.”

وأوضح قائلًا : “سبق وطالبنا بتخصيص كل عائلة يقل دخلها عن ١٠٠٠ $ شهرياً ب٣٠٠ $(٥٥٠ ألف عائلة) بكلفة تقارب ٢ مليار سنوياً وبتوفير ٥ مليار $ سنوياً على أن يُرفع الدعم، هكذا تصل المساعدات لمستحقيها ونتجنب إرتفاع التضخم والتهريب واحتجاجات المحرومين. دعمكم يذهب لغير أهله.”

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا