لبنان | أشرف ريفي: المطلوب دعم جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالخدمة الفعلية أو التقاعد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

غرّد اللواء أشرف ريفي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا :”يستحق العسكر الدعم وهو بحاجة له ككل القطاعات، لكن المطلوب دعم جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بالخدمة الفعلية أو التقاعد.”

وأوضح قائلًا : “سبق وطالبنا بتخصيص كل عائلة يقل دخلها عن ١٠٠٠ $ شهرياً ب٣٠٠ $(٥٥٠ ألف عائلة) بكلفة تقارب ٢ مليار سنوياً وبتوفير ٥ مليار $ سنوياً على أن يُرفع الدعم، هكذا تصل المساعدات لمستحقيها ونتجنب إرتفاع التضخم والتهريب واحتجاجات المحرومين. دعمكم يذهب لغير أهله.”