لبنان | عراجي يوضح سبب التأخير باستيراد اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أن “التأخير الحاصل باستيراد اللقاحات ناتج عن سياسة الشركات المصنعة والتي تعطي أولوية إعطاء اللقاحات لدولها”، مشيرا الى أن “الدولة اللبنانية حجزت نحو سبعة ملايين لقاح وتنتظر وصولها تباعا”.

وإذ أوضح في حديث اذاعي أن “تسعيرة اللقاح في لبنان من قبل الشركات المستوردة يعود الى وزارة الصحة التي تملك الحق بوضعها”، لفت إلى “صعوبة استيراد اللقاح من قبل الشركات الخاصة بسبب الاحتكار الذي تمارسه الدول المنتجة للقاح ما ينعكس تأخيرا في عملية التلقيح”.

كما لفت إلى أنه “في ظل هذا الواقع أخذت بعض القطاعات الخاصة على عاتقها استيراد اللقاح لتطعيم موظفيها”، مشدداً على “ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لاسيما وأننا لا نزال نشهد ارتفاعا في عدد الإصابات”.