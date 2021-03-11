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لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:15 صباحاً - منذ 10 دقائق

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات عن تمارين تدريبية وتفجير ذخائر جاء فيها:

“بتاريخ 11/3/2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة يارون – الجنوب .

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 10و11/3/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية.

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11/3/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية.

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 2/3/2021 ولغاية 1/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة – أفقا – اللقلوق وحقل تدريب “تم رطيبة” تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات.

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 2/4/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18/2/2021 ولغاية 18/3/2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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