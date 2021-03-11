لبنان | سعيد عن زيارة حزب الله الى موسكو: الحزب يعتمد تدويل à la carte

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 24 دقيقة

أشار النائب السابق فارس سعيد إلى أن حزب الله الذي انتقد البطريرك الماروني باستدعاء أصدقاء لبنان لمساعدته سيتّجه الى روسيا، أي يعتمد على تدويل à la carte وهذا أمر استنسابي في العمل السياسي.

اضاف في حديث اذاعي: “بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للخليج، موسكو تستدعي حزب الله كونها من الأركان الأساسيين في تشكيل الحكومة في لبنان، وروسيا اليوم هي حليفة اسرائيل الأولى في الشرق الأوسط كونها أمّنت الغطاء للضربات الاسرائيلية على المواقع الايرانية في سوريا، وحزب الله يقصدها لتأمين مصالحه”.

وتابع سعيد: “تشكيل حكومة اليوم في شروط حزب الله هي حتماً ستكون حكومة حسان دياب جديدة لذلك نحتاج الى حكومة قرارها وطني تعيد القرار للدولة وتعيد علاقة جيدة بين لبنان والدول الصديقة”.