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لبنان | سعيد عن زيارة حزب الله الى موسكو: الحزب يعتمد تدويل à la carte

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 24 دقيقة

فارس سعيد

أشار النائب السابق فارس سعيد إلى أن حزب الله الذي انتقد البطريرك الماروني باستدعاء أصدقاء لبنان لمساعدته سيتّجه الى روسيا، أي يعتمد على تدويل à la carte وهذا أمر استنسابي في العمل السياسي.

اضاف في حديث اذاعي: “بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للخليج، موسكو تستدعي حزب الله كونها من الأركان الأساسيين في تشكيل الحكومة في لبنان، وروسيا اليوم هي حليفة اسرائيل الأولى في الشرق الأوسط كونها أمّنت الغطاء للضربات الاسرائيلية على المواقع الايرانية في سوريا، وحزب الله يقصدها لتأمين مصالحه”.

وتابع سعيد: “تشكيل حكومة اليوم في شروط حزب الله هي حتماً ستكون حكومة حسان دياب جديدة لذلك نحتاج الى حكومة قرارها وطني تعيد القرار للدولة وتعيد علاقة جيدة بين لبنان والدول الصديقة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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