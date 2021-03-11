لبنان | محفوض: حزب الله‬ يأسر الجمهورية في القفص الإيراني ولا بد من تحريرها

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 32 دقيقة
ايلي محفوض
اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، أن “حزب الله يأسر الجمهورية في القفص الإيراني وعليه لا بد من تحرير الدولة من قبضة ميليشيا تأتمر بإيران وتفرض قراراتها”.
وقال محفوض: “إنّ التحقيق الدولي بجريمة انفجار مرفأ بيروت والدعوة لعقد مؤتمر دولي يستوجبان تحريك ملف القضية اللبنانية في الأروقة الدولية، فلبنان بات جزيرة معزولة والنظرة تجاهنا أن حزب الله يأسر الجمهورية في القفص الإيراني وعليه لا بد من تحرير الدولة من قبضة ميليشيا تأتمر بإيران وتفرض قراراتها”.