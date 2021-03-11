لبنان | محفوض: حزب الله‬ يأسر الجمهورية في القفص الإيراني ولا بد من تحريرها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 08:45 صباحاً - منذ 32 دقيقة

اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، أن “حزب الله‬ يأسر الجمهورية في القفص الإيراني وعليه لا بد من تحرير الدولة من قبضة ميليشيا تأتمر بإيران وتفرض قراراتها”.

وقال محفوض: “إنّ التحقيق الدولي بجريمة ‫انفجار مرفأ بيروت‬ والدعوة لعقد مؤتمر دولي يستوجبان تحريك ملف القضية اللبنانية في الأروقة الدولية، فلبنان بات جزيرة معزولة والنظرة تجاهنا أن حزب الله‬ يأسر الجمهورية في القفص الإيراني وعليه لا بد من تحرير الدولة من قبضة ميليشيا تأتمر بإيران وتفرض قراراتها”.