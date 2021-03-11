لبنان | الجيش: 4 خروق جوية للعدو الإسرائيلي اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:”بتاريخ 10 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.35 ولغاية 15.55، تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكان صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بيان آخر جاء فيه:” بتاريخ 10 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.30 ولغاية 13.25 تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.