اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | رابطة أساتذة الثانوي: للاضراب المفتوح إذا لم تقر سلفة غلاء المعيشة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 8 دقائق

المدارس في لبنان

عرضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان في اجتماع عبر تطبيق (زووم)، للتدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية، “وبخاصة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار… ممّا زاد من انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور، إذ لم تعد تكفي المواطن الأسبوع الأول من الشهر”.

وأكد البيان الصادر عن المجتمعين: “عدم العودة إلى التعليم المدمج إن لم يتأمن اللقاح والمستلزمات اللازمة للعودة الآمنة”. وكذلك دعا مجالس المندوبين في المحافظات (عبر تطبيق زووم) وابتداء من غد الخميس إلى مساء السبت 13/ 3/2021، إلى الانعقاد لمناقشة توصية الهيئة الادارية بالاضراب المفتوح إذا أقر قانون اعطاء سلفة غلاء المعيشة المقترح على المجلس النيابي ولم يشمل الأساتذة في التعليم الثانوي”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا