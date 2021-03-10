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لبنان | الأسمر: واجب الدولة إنصاف جميع أبنائها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

​بشارة الأسمر​

أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، ب”اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب علي حسن خليل، والذي يعطي للعسكريين دفعة على حساب غلاء المعيشة وقيمتها مليون ليرة وتدفع على أساس الستة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور هذا القانون”.

واعتبر أن “واجب الجميع الوقوف مع المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وإعطاؤها حقوقها كاملة لأنها خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين وحامية السلم الأهلي والاجتماعي والضامنة لاستتباب الوضع الأمني”.

وتوجه إلى المسؤولين عموما ومجلس النواب خصوصا “لاقرار هذا القانون على أن يكون شاملا وعادلا ويشمل كل الموظفين في القطاعين العام والخاص والإدارات والمصالح المستقلة والقضاة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين والمعلمين في مختلف مراحل التعليم والمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة وغيرهم لأن الغلاء يشمل كل فئات الشعب اللبناني، ومن الواجب الأكيد على الدولة الراعي الاجتماعي الأول لأبنائها أن تنصفهم جميعا من مبدأ العدالة والمساواة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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