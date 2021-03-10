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لبنان | الإحصاء المركزي: للتصويت على مشروع استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

لبنان

اعلنت إدارة الإحصاء المركزي في بيان، عن قيامها بـ”مشروع استخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية في لبنان، بالتعاون مع منظمة الإسكوا”، واشارت الى انه “تم ترشيح هذا المشروع ل”جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 (WSIS Prizes). ومن بين 1270 من المشاريع المقدمة من مختلف دول العالم، تم ترشيح 360 مشروعا فقط، 20 في كل فئة من فئات خط العمل الثمانية عشر التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، لمرحلة التصويت الجارية عبر الإنترنت www.wsis.org/prizes”.

ودعت الراغبين بالتصويت لصالح المشروع اللبناني الى اتباع الخطوات الخمس التالية:
Step 1: http://www.wsis.org/prizes
Step 2: Scroll down to phase 3 voting phase
Step 3: Login or register as new user
Step 4: From voting form, choose C10
Step 5: Finally, vote for
UNDERSTANDING THE NEEDS OF REFUGEES THROUGH HARNESING BIG DATA.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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