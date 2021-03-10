لبنان | عداد الإصابات والوفيات إلى ارتفاع من جديد في لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 مساءً - منذ 17 دقيقة

أفادت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 46 حالة وفاة و3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في الموازاة، غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر” قائلاً: “كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة 20٪ ، كما زاد عدد الحالات الحرجة. اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا”.

ورأى أن كانت الأرقام أمس واضحة جدا. حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع، وتجاوز معدل الفحوصات الموجبة 20٪، كما زاد عدد الحالات الحرجة.

وأضاف: “اما الوفيات، فهي تأتي في وقت لاحق. سيتعين على المستشفيات الاعتناء بأكبر عدد ممكن من المرضى، وتوفير كل الدعم لعامليهم. أوقات عصيبة تنتظرنا”.