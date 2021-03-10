لبنان | بالفيديو – مسيرة نحو بيوت السياسيين في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 7:10 مساءً

جابت مسيرة راجلة أحياء مدينة طرابلس احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية، ونفذ المحتجون وقفات امام منازل عدد من سياسيي المدينة، واطلقوا الهتافات المنددة بهم والمطالبة باستقالتهم.

وعادت الاحتجاجات إلى شوارع المدن اللبنانية، الثلاثاء، مع تفاقم الأزمة المعيشية، زادها تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية. وقطع المحتجون عدة طرقات رئيسية وأضرموا النار بالإطارات المطاطية في معظم المناطق اللبنانية.

في وقت سابق اليوم، سجّلت الليرة اللبنانية ارتفاعاً قياسيًا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار عتبة الـ11 ألف في السوق السوداء.