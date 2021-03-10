لبنان | بالصورة: غادرت منزل ذويها ولم تعد … هل تعرفون عنها شيئا ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 03:58 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 3:09 مساءً

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

لمى اسماعيل الشحل (مواليد 1995، سورية) التي غادرت بتاريخ 21-1-2021، منزل ذويها في محلة صحراء الشويفات، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين : 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.