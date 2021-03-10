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لبنان | أجواء مرجعيون تشهد تحليقا مكثفاً لطيران العدو الاسرائيلي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 03:58 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحليق للطيران الاسرائيلي

تشهد أجواء مرجعيون تحليقا مكثفاً لطيران العدو. وكانت شهدت اجواء منطقة عاليه والجبل تحليقا كثيفا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط وبصورة متواصلة.
كما حلق الطيران المعادي على علو متوسط في اجواء المتن واعالي كسروان والبقاع الغربي وراشيا وصيدا والجنوب.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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