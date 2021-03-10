اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | فار من سجن قصر عدل بعبدا في قبضة المخابرات

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 03:58 مساءً - منذ ساعتين

توقيف

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في أحد المنتجعات السياحية في منطقة جونيه المطلوب (غ.ز)، الذي كان قد فرّ بتاريخ 21 / 11 /2020 مع عدد من المساجين في عملية الفرار الجماعية التي حصلت في سجن قصر عدل بعبدا، وضُبطت بحوزته بطاقة هوية مزوّرة وحقيبة تحتوي على عدة يستخدمها في سرقة السيارات، وجهازا سكانر لبرمجة مفاتيح السيارات، إضافةً إلى كمية من المخدرات. كما أوقفت دورية من المديرية في وقت لاحق في المنتجع عينه، المدعو (أ.ز) الذي ساعد المطلوب الفار (غ.ز) في التواري عن الأنظار.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا