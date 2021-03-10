لبنان | حارس شهاب: موقف حزب الله لم يكن تحفظاً على طرح الراعي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

اعلن عضو اللجنة البطريركية للحوار مع حزب الله حارس شهاب في حديث إذاعي أن “هناك أجواء للمبادرة الحكومية وهي ناتجة عن الحراك الذي قام به اللواء ابراهيم والكلام عن حكومة 18 عاد الى الواجهة مع اختلاف بالتوزيع الوزاري لكن توزيع الحقائب غير مكتمل” .

وأضاف “موضوع الحياد يتم التفاهم عليه من منطلق عودة لبنان إلى دوره السابق في المنطقة، وموقف حزب الله لم يكن تحفظاً على طرح صاحب الغبطة بل يحتاج الى توضيح، فيما القناعة راسخة من أجل الوصول الى مخرج لانقاذ لبنان عبر التضامن”.