لبنان | بعد الضريبة على أصحاب المولدات الخاصة هل تتوقف عن العمل في 31 آذار؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أشار رئيس تجمع ​المولدات​ الكهربائية عبدو سعادة، إلى أنهم قدموا “كتابين إلى ​وزير الطاقة​ و​وزير المالية​، لأن الأخير وضع علينا ضريبة عشوائية غير علمية، وهذه تسمى خوّة وليست ضريبة، وهذا ما أكده مستشار وزير الطاقة، وطالبنا بالدفع عن سنتين مروا ونحن لا يمكننا ذلك”.

وخلال حديث إذاعي، لفت سعادة إلى أنه “في حال لم بتخذوا قراراً بالغاء ​الضريبة​ المفروضة علينا، سنتوقف عن العمل في 31 آذار ولن نتمكن من الاستمرار، وهذا برسم المسؤولين، في وقت لوح وزير الطاقة بالتوقف عن العمل في 31 آذار”.