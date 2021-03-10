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لبنان | يوم جديد من الاحتجاجات… اليكم حال الطرقات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قطع طرق لبنان

يوم جديد من الاحتجاجات على ارتفاع سعر صرف الدولار والازمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان بدأ، وفي هذا السياق أفادت غرفة التحكم المروري أنه أُعيد فتح السير على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت بعدما تم قطعه من قبل المحتجين.

وأعاد الجيش فتح اوتوستراد جل الديب وذوق مصبح وغزير وجبيل وينفذ انتشارا كثيفا على مداخل هذه المناطق.

كما تم إعادة فتح السير تحت جسر خلدة باتجاه بشامون عرمون.

أما في حلبا، فكل الطرقات ضمن سرية حلبا سالكة حالياً.

كما تم قطع السير على طريق عام قب الياس.

وأفادت غرفة التحكم المروري، أنه تم إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا. في المقابل، تم قطع السير تحت جسر خلدة باتجاه بشامون عرمون.

وبقاعاً، فالطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة هي : تعلبايا

وفي الشمال، أُعيد فتح السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين، اما الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس فهي:
– البداوي – اكومي
– البالما

وفي أميون، الطرقات المقطوعة هي التالية:

– مفرق بكفتين ضهر العين
– جسر عابا
– رشدبين

وفي هذا السياق، أفادت غرفة التحكم أن كل الطرقات ضمن سرية جونية سالكة حالياً، كما هي سالكة ضمن سرية الجديدة، كما هي سالكة ضمن نطاق بيروت حالياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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