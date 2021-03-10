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لبنان | قيادة الجيش: تسجيل 3 خروق اسرائيلية في 48 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قيادة الجيش

اعلنت قيادة الجيش انه اعتبارا من الساعة 4.02 ولغاية 9.20 من اليوم، تم تسجيل خرق بحري للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 481 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وكذلك، يوم أمس، اعتبارا من الساعة 15.45 ولغاية 17.10 ، تم تسجيل خرقين بحريين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، من زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 390 مترا ولمدة 18 دقيقة. وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بحسب بيان الجيش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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