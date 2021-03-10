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لبنان | إعادة فتح منتجع كفردبيان في هذا التاريخ..

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

كفردبيان

أفادت بلدية كفردبيان في بيان، “إعادة فتح منتجع المزار التزلج – كفردبيان الجمعة 12-3-2021، بعد التوقف القسري حفاظا على السلامة العامة، وبعد الاجتماع الذي جمع وفدا من اللجنة العليا للكورونا مع بلدية كفردبيان وشركة مزار سكي ريزورت والذي تم خلاله تقييم الثغرات التي حصلت، وبعدما قدمت الشركة عرضا للاجراءات التي ستتخذها لتحسين مستوى السلامة”.

وستقوم شرطة بلدية كفردبيان بالتأكد من الأذونات المأخوذة بحسب الاصول على المنصة، على ان تقوم الشركة بإتخاذ اقصى التدابير التنظيمية لاستكمال ما تبقى من موسم هذا العام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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