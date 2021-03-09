لبنان | إليكم المنطقة التي سجلت أعلى نسبة إصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء, عن ‘تسجيل 3939 إصابة جديدة بكورونا, و54 حالة وفاة جديدة’.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 108 إصابة.

المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا) 88 إصابة.

المرتبة الثالثة: برج الشمالي (قضاء صور)52 إصابة.