لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن ‘تسجيل 3939 إصابة جديدة بكورونا ( 3938 محلية و 1 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 401810′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’45 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات5134’.