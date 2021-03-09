لبنان | تحضروا لارتفاع جديد في أسعار البنزين والمازوت.. فكم ستبلغ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أشار ممثل موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​، إلى أن “موضوع إقفال الطرقات منذ يوم الجمعة حتى اليوم، حال دون تمكن بعض ​الصهاريج​ من الوصول إلى بعض المحطات، ما سبب شحّ بمادة ​المازوت​”.

وشدد أبو شقرا، خلال حديث تلفزيوني، على أن “الأسعار ستشهد ارتفاعاً حوالي 1200 ليرة على ​البنزين​ و1100 ليرة على مادة المازوت، هذا يعود لارتفاع أسعار النقط عالمياً، والذي وصل الى عتبة 70$، ومشكلة المشاكل هي الدولار في لبنان، ولا نعرف إلى أين سنذهب إذا لم نصل لحل لهذا الموضوع”.