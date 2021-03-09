لبنان | تحضروا لارتفاع جديد في أسعار البنزين والمازوت.. فكم ستبلغ؟

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
المحروقات
أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى أن “موضوع إقفال الطرقات منذ يوم الجمعة حتى اليوم، حال دون تمكن بعض الصهاريج من الوصول إلى بعض المحطات، ما سبب شحّ بمادة المازوت”.
وشدد أبو شقرا، خلال حديث تلفزيوني، على أن “الأسعار ستشهد ارتفاعاً حوالي 1200 ليرة على البنزين و1100 ليرة على مادة المازوت، هذا يعود لارتفاع أسعار النقط عالمياً، والذي وصل الى عتبة 70$، ومشكلة المشاكل هي الدولار في لبنان، ولا نعرف إلى أين سنذهب إذا لم نصل لحل لهذا الموضوع”.