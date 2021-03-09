لبنان | طوابير أمام المحطات البنزين… والتقنين يدق الابواب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 6:31 مساءً

شهدت محطات المحروقات في أغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتّر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.

وبالتوازي، يشير بعض أصحاب المحطّات إلى إمكانية رفع سعر صفيحة البنزين يوم غدٍ الأربعاء، بمعدّل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويُضاف ذلك إلى عدم تلقّي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما أن النسبة التي تُعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.