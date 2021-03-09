لبنان | دولار السوق السوداء يواصل “تحليقه”… كم سجل سعر صرفه مساءً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 6:08 مساءً

سجّل سعر صرف الدولار مساء اليوم ارتفاعاً في السوق السوداء إذا تراوح ما بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.

وكان تراوح صباحاً ما بين 10400 و10450 ليرة للدولار الواحد.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.