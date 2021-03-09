لبنان | الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 10و11 / 3 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

كما صدر بيان ثان جاء فيه “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11/ 3/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي – طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

وفي بيان آخر اعلن انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 2 / 3 / 2021 ولغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة – أفقا – اللقلوق وحقل تدريب “تم رطيبة” تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

وفي بيان ثالث ذكر انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1 /3 /2021 ولغاية 2 /4 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

واعلنت المديرية في بيان اخير انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 / 2 / 2021 ولغاية 18 / 3 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.