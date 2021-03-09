لبنان | يمين: الياس مرعب ونعمة نعمة شهيدان قتلهما الفلتان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

غردت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين الدويهي عبر حسابها على “تويتر”: “الياس مرعب ونعمة نعمة شهيدان قتلهما الفلتان وأودت بحياتهما الفوضى. كل التعازي لعائلتيهما وإلقاء القبض على المسؤولين وإنزال أشد العقوبة بهم. الرحمة للشهيدين والصبر للعائلتين بالمُصاب الجَلل”.

من جهتها، دعت جمعية اليازا في بيان القضاء والنيابات العامة المختصة التحرك فورا للتحقيق بحادث سير الذي وقع ليل امس في شكا واودى بحياة الشابين الياس مرعب ونعمة نعمة نتيجة كارثية لايقاف شاحنة وسط الطريق الدولي بدون اي تحذير من قبل اصحاب الشاحنة وبدون اي تحذير من قوى الامن.

وتساءلت اليازا “هل يوجد انسان عاقل على الكرة الأرضية يغلق طريق بدون استخدام اشارات ومثلثات تحذيرية عاكسة كبيرة عند الجاجز وقبله”.