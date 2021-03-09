لبنان | لقاء الراعي واللواء ابراهيم… الأمل موجود بتشكيل الحكومة قريباً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، الرئيس أمين الجميل.

واستقبل الراعي أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي غادر بعد اللقاء دون الادلاء بأي تصريح.

وأكد مسؤول الاعلام في بكركي وليد غياض في حديث إذاعي “ان أجواء لقاء البطريرك الراعي واللواء ابراهيم ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل”.