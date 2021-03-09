لبنان | رابطة أهالي طلاب لبنان في الإغتراب اجلت تحركها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قررت رابطة أهالي طلاب لبنان في الاغتراب تأجيل التحرك الاحتجاجي الذي كان مقررا انطلاقه غدا الثلاثاء 9/3/2020 من امام مصرف الاعتماد في شتورا وذلك لموعد يحدد لاحقاً.

واصدرت الرابطة بيانا جاء فيه: “نظرا للظروف الطارئة، ولا سيما ما يرافقها من قطع للطرقات، وحفاظا على سلامة المشاركين وحرية انتقالهم، تقرر تأجيل التحرك الاحتجاجي الذي كان مقررا انطلاقه غدا الثلاثاء 9/3/2020 من امام مصرف الاعتماد في شتورا وذلك لموعد يحدد لاحقا”.