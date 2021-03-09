لبنان | النواب والمسؤولون بخطر وعمليات اغتيال تهدد الاستقرار الأمني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

علمت “المركزية” أن الأجهزة الأمنية أبلغت عدداً من النواب والمسؤولين بوجوب أخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة خشية من عمليات اغتيال تهدف إلى ضرب الإستقرار.

يذكر أن وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي كان قد أكد أن الوضع الأمني في لبنان متماسك ومستقر إلى حد كبير للغاية، على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد.

وأشار فهمي إلى أن “الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في مجال الأمن الاستباقي لمكافحة الإرهاب وضرب قواعد الجريمة المنظمة في سبيل حماية البلاد”.

وقال الوزير فهمي، “هناك تنسيق وتعاون أمني قوي بين لبنان والدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها مصر، في سبيل التصدي للخلايا والبؤر الإرهابية والجماعات الاجرامية المنظمة التي تستهدف زعزعة استقرار الشعوب والبلدان العربية، وهذا التنسيق يحقق نتائج مميزة على صعيد مجابهة الإرهاب خصوصا”.

واعتبر أن “مفتاح الحل الأساسي لمختلف الأزمات والمشاكل التي يمر بها لبنان، يقوم على تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في التعامل مع الأزمات المتعددة والعمل على معالجتها”.