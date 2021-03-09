لبنان | لبنان إلى العتمة نهاية آذار؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، ان “الوزارة تملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان حتى نهاية شهر آذار، مشيرا الى انها تعتمد بذلك على سلفة من الخزينة، محذرا انه في حال لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء في التيار الكهربائي بعد نهاية شهر اذار الجاري”.

وردا على سؤال قال: “يمكن ان نرفع الدعم بشكل تدريجي ولكن المازوت مختلف عن البنزين لانه مرتبط بالأفران وبالتدفئة وبالزراعة وليس فقط بالكهرباء، ومن الممكن ان يكون لديه دعم معين، ونحن في مؤسسة كهرباء لبنان نأخذ الفيول الغير موجود في لبنان والمسعر بالدولار ونقوم بتحويله الى كهرباء ونقوم ببيعه، ومنذ اوائل التسعينات تم وضع سعر للبرميل ولم يتغير والدولة رفضت ان تغير تسعيرة الكهرباء للمواطنين”.

وشدد غجر في حديث تلفزيوني على اننا “سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا بقانون معجل مكرر الى مجلس الوزراء لتحقيق ذلك”، مشيرا الى اننا وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في التعرفة”.

ولفت الى ان ” العراق سيمد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الأسود في حين حاجة لبنان هي مليون طن، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية”.